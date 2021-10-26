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Sosyal medyada arkadaşımın ev içinde olan görüntüsünü yayınladım. Çok kızdı, aramız bozuldu. Kötü bir amacım yoktu ama yine de beni mahkemeye verdi. Bu gerçekten suç mu? Ceza alır mıyım?

Sosyal medyanın günümüzde aktifleşmesi üzerine, sık yaşanan olaylara bir örnek de izinsiz ses ve görüntü alımı oluyor. İzinsiz olarak yapılan ses ve görüntü çekimi bir suçtur ve cezası vardır. Özel hayatın gizliliği kapsamında, kişinin mahrem hallerine ulaşmayı temsil eden her türlü fiilin yayınlanması suçtur. Kişilik haklarını zedeleyen olay karşısında, kanunlar da koruyucu olarak yer alır. Kamuya açık alanda da olsa, evde de olsa kişinin rızası olmaksızın ses ve görüntü alınması ve alınan ses ya da görüntülerin izni olmadıkça ifşa edilmesi suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 134. Maddesi'nde özel hayatın gizliliği suçu ve cezası düzenlenmiştir. Buna göre, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.