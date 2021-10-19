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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 19 Ekim 2021, Salı

Geciken aidata fark ödenir

Bazı daireler site aidatlarını sürekli gecikmeli yatırıyor. Aidat zamanında ödenmezse ne olur?
Kat malikleri, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı öder. Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.

Teknolojik, farklı cihazlar üretiyoruz. Eğer çalışanlarımız bu cihazların kodlarını başkalarına satarsa bizim ne gibi haklarımız olur?
İşçi çoğu zaman çalıştığı işyerinin tüm ticari bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmesi işverenin aleyhine büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle de kanunumuz işçiye bu konuda bir takım yükümlülükler yüklemiştir. Bunlardan en önemlisi sadakat yükümlülüğüdür. İşçi çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır. İşçinin işten ayrıldıktan bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor. Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip anlamına gelmiyor.

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Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Geciken aidata fark ödenir
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