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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 18 Ekim 2021, Pazartesi

Ev sahibi yüksek kira için tahliye isteyebilir mi?

Ev sahibim daha yüksek tutardan kiraya vermek için beni çıkartmak istiyor. Kontrattaki gibi her yıl zam yapıyorum. En son Temmuz'da artış yaptım. Çıkmak zorunda mıyım? Haklarım neler?
Ev sahibiniz kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır.
Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı.
Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir.
Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur.

Mal sahibi olduğum bir dükkanda kiracı olan şirket, dükkanı alt kiralama ile başka bir şirkete kiralamış. Acaba ben bu kiracı şirketi işyerinden tahliye edebilir miyim?
Bu konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2. maddesi rehberlik edecektir. Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir.
Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemiş olsa bile kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir.

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Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Ev sahibi yüksek kira için tahliye isteyebilir mi?
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