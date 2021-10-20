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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 20 Ekim 2021, Çarşamba

Aidat borcundan ev sahibi sorumlu

KİRACIMIN aiadatları ödemediğini öğrendim. Ben ödemek zorunda mıyım?
634 sayılı yasa gereği aidat ödemekle sorumlu olan kişi doğrudan kat malikidir. Kiracı ile kat maliki arasındaki kira sözleşmesi sadece iki tarafı bağlayan bir sözleşme olduğundan, site yönetimini bağlamaz. Bu nedenle site yönetiminin öncelikle kiracıya müracaat etmek gibi bir zorunluluğu olmadığı gibi, kiracıya karşı hiçbir hukuki talepte bulunmasına da gerek yoktur. Site yönetimine kiracınızın ödemediği aidatlardan gecikme faizi ile birlikte sorumlu olursunuz.

SİTEMİZDEKİ apartmanlardan birinin en üst katındaki kat maliki, çatıyı teras yaparak kullanıyor. Buna engel olabilir miyiz?
Çatı da kat mülkiyeti kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez. Böyle bir durumun varlığı halinde site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, yapılmış olan yapılar varsa, değişiklikler varsa eski hale getirilmesi talep edilebilir.

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