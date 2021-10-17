Başkasının kartı başınıza dert açar

Arkadaşıma para çektirmek için banka kartımı vermiştim. Arkadaşım kartla yüklü miktarda alışveriş yapmış. Şikayetçi olmak istiyorum, ceza alır mı?

TCK m. 245 /f. 1'e görebaşkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin rızası olmaksızın bunu kullanarak yarar sağlarsa, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Örneğin, banka veya kredi kartının çalınması, sıkıştığı ATM'den alınması, iptal edilmek üzere verilmesi, geçici olarak verilmesi gibi herhangi bir nedenle el değiştirmesi ve kartı elinde bulunduranın örneğin kartı ATM'ye sokarak para çekmesi yahut kredi kartını bir market alışverişinde kullanması halinde bu suç oluşacaktır.

Yine örneğin, banka tarafından kargo elemanıyla gönderilen kredi kartının henüz sahibinin eline ulaşmadan kargo elemanı tarafından kullanılması da bu suçu oluşturacaktır.

Örneğin, bir arkadaşınıza 100 TL çekmesi için banka kartınızı verdiğinizde arkadaşınız sizin için 100 TL çekerse elbette bu suç oluşmayacaktır. Fakat arkadaşınız bu kartla sizin izniniz olmaksızın 200 TL çekip 100 TL'sini size getirir, 100 TL'sini de mal edinir ise bu suç oluşacaktır. Değerli okurumuzun durumunda da benzer şekilde, kartla para çekildikten sonra kart sahibinin rızası dışında alışveriş yapılırsa bu durumda kredi veya banka kartını kötüye kullanma suçu oluşabilir.