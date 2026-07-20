T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

SANIK: MAHMOUD TANBOUK, Ahmad ve Nawal oğlu, 01/01/1986 Tartous doğumlu, Yabancı Kimlik No:99596678526

Mahkememizin 08/05/2026 tarih, 2025/699 Esas, 2026/312 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Karşılıksız Yararlanma suçundan 6.000 TL Adli Para Cezası verildiği, tüm araştırmalara bulunamayan ve adresi temin edilemeyen sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde kararı istinaf edebileceği, istinaf etmediği takdirde kararın kesinleştirileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.