Ev sahibi tazminat öder

Kiracıyım. Her ay ödediğim aidattan kapıcı tazminatı için de para kesiliyor. Kapıcı tazminatını ev sahipleri mi, kiracılar mı öder?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumludur. Ancak kat maliki ödemez ise kiracı da müşterek ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşebilir. Kural böyle olmakla birlikte, uygulamada yapılan kira sözleşmeleriyle kıdem tazminatının veya aidatla birlikte toplanan kıdem tazminatı fonu katılım payının kiracı tarafından ödeneceğine karar verilebilir.

Apartmanımızda bir kat maliki evini randevu evi gibi kullanıyor. Ne yapabiliriz?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25'inci maddesine göre, kat maliklerinden biri diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini isteyebilirler. Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması halinde de aynı kural işleyebilir.