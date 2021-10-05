Gelire uygun tazminat belirlenir

Eşimden ayrılmak için dava açtım. Benden tazminat istiyor. Ailemin maddi durumu iyi, acaba buradan pay isteyebilir mi?

Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri için ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Eşinizin ailenizin mal varlığı üzerinde hakkı yoktur.