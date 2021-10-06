Bilişim suçu işleyene hapis cezası var

Bilişim suçlarının cezası nedir?

Teknolojinin gelişimi ve insanların bilgisayarı, interneti, aynı zamanda sosyal medyayı etkin şekilde kullanmalarına bağlı olarak da olumsuz bir aşama olarak geliştirilen taklit etmek, sahte hesap açmak ya da bir veriyi yok etmek, bozmak suretiyle ortaya çıkan filler, bilişim suçlarına dahildir.

Elektronik ortamda yapılan bir takım fiiller, kişilerin huzurlarını bozmalarına sebep olurken, şahsi ya da kurumsal verileri ve önemli içerikleri de ele geçirme noktasında sıkıntı yaşatabilmektedirler.

Öncelikle Türk Ceza Kanunu'nun 243 ve 245'inci maddelerinde detaylandırılan suçların mağduru olmamak için titiz davranmalı, teknik tedbirleri almalısınız. Yine de bilişim suçlarının mağduru konumuna düştüyseniz, örneğin kişisel verileriniz çalındı, web siteniz hacklendi ise ilk iş suçun failini bulabilmektir. Bilişim suçlarının tespitinde en önemli aşama IP adresinin tespitidir. IP, bilgisayarın değişmeyen kimliğidir. IP türleri mevcut olsa da bilişimle ilgili en net ulaşım alanı IP'lerdir. IP adreslerinin kolluk kuvvetlerinin ilgili bölümleri tarafından tespiti ve bu tespit sonucunda suçu işleyen bilgisayarın kullanıcısı tespit edilebilmektedir. Bilişim suçlarında da yıldırıcı cezaları alınmakta ve hapis ile adli para cezaları uygulanmaktadır. Bilişim sisteminin bütününe ya da bir kısmına, hukuka aykırı davranarak girmiş olan ve sistem içinde kalmaya devam eden kimseye 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bazı suçların bilişim teknolojileri kullanılarak işlenmesi de mümkündür. Örneğin; nitelikli dolandırıcılık suçu, hakaret suçu, kara para aklama, terör finansmanı sağlama gibi suçlar bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile daha sık karşılaşılan bilişim suçlarındır ve cezası ilgili suç türünün kanunda o suç için öngörülen ceza miktarlarına göre belirlenir.