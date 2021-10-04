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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 04 Ekim 2021, Pazartesi

Velayet değişimi istenebilir

Eşimle ayrıldık. Çocuğumuzun velayeti boşandığım eşime verildi. Fakat eşim bana çocuğu göstermiyor. Ne yapabilirim? Çocuğumun psikolojisinin bozulmasını da istemiyorum?
Mahkeme kararında belirtilen günlerde çocuğunuzu görmek için icra müdürlüğüne başvurarak cebri icra yoluyla çocuğunuzu görebilirsiniz. Burada önemli olan, cebri icra yoluyla çocuk teslimine gidilirken, heyette mutlaka bir pedogogun da bulunması gerekir. Eski eşiniz çocuğu gösterme konusunda size sürekli zorluk çıkarıyorsa, bu durumda mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesini de talep edebilirsiniz.

Eşimle ayrılma aşamasındayız. Beni aldattığından şüpheleniyorum. Boşanma davasında telefon kayıtlarının getirtilmesini talep edeceğim. Kiminle ne konuştuğunu veya mesajlarının içeriğini ispatlayabilir miyim?
Boşanma davalarında ya da diğer hukuk davalarında hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi, hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir.
Yani bu yolla eşinizin kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını tespit edebilirsiniz fakat ne konuştuğunu ve mesaj içeriklerini tespit edemezsiniz.

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