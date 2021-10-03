Boşanma davası açtım. Biri kız, diğeri erkek iki çocuğumuz var. İkisinin de benimle kalmasını istiyorum. Boşanınca kızın velayetinin babaya verileceği, erkek çocuğun ise anneye verileceğini duydum. Doğru mudur?
Kanunumuzda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse, anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabii anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa, hakimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa annen /baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.
Velayette cinsiyete değil yaşa bakılır
Boşanma davası açtım. Biri kız, diğeri erkek iki çocuğumuz var. İkisinin de benimle kalmasını istiyorum. Boşanınca kızın velayetinin babaya verileceği, erkek çocuğun ise anneye verileceğini duydum. Doğru mudur?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Siz sorun yazarımız cevaplasın 02 Ekim 2021, Cumartesi Giriş katta oturuyorum. Apartmanımızdaki asansörü kullanmıyorum. Masraflarını ödemek zorunda mıyım? Kat Mülkiyeti...
- Nafaka haciz ile de alınabilir 01 Ekim 2021, Cuma Eşimden ayrıldım. Boşanma aşamasında nafakada anlaştık. Ancak şimdi, durumunun kötü olduğunu ve ödeyemeyeceğini...
- İşçi sır saklar mı? 30 Eylül 2021, Perşembe Butik pastane sahibiyim. Bazı özel tariflerimiz var. Bunlar çok tutuyor. Çalışanlarımız bu ürünlerin tariflerini...
- Kötü yorumlar engellenebilir 29 Eylül 2021, Çarşamba Sosyal medyada bir kişi benimle ilgili kötü yorumlar paylaşmış. Bunun için ne yapabilirim? BUNUN için farklı yollar...
- Borcu ödeyen eşyasını geri alır 28 Eylül 2021, Salı Eşyalarıma haciz geldi. Haczedilen mallarıma ne olacak? Yakında elime para geçecek, onları geri alabilir miyim? Borçlarını...
- Siz sorun yazarımız cevaplasın
- Nafaka haciz ile de alınabilir
- İşçi sır saklar mı?
- Kötü yorumlar engellenebilir
- Borcu ödeyen eşyasını geri alır
- Mobbing için önce arabulucuya gidilir
- Koltuk takımı haczedilemez
- Nafaka nasıl belirlenir?
- Çekte eş rızasına bakılmaz
- Vefat eden işçinin hakları ailesine ödenir