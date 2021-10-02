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Giriş katta oturuyorum. Apartmanımızdaki asansörü kullanmıyorum. Masraflarını ödemek zorunda mıyım?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planının değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Hukuk sistemimizde iki türlü boşanma davası vardır. Bunlar, tarafların boşanma ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşarak gerçekleştirdikleri anlaşmalı boşanma; bir diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davaları deliller, şahitler, uzman raporları incelendiğinden seneler sürebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar tüm konularda anlaştığından, hakim sadece protokol hükümlerindeki resen takdir yetkisi kapsamında olan hususlara yönelik değerlendirme yapacağından kısa sürmekte ve 1 hafta ile 2 ay içinde sonuçlanabilmektedir.