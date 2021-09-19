Borçtan ev sahibi sorumlu

Kiracımın 1 senedir aidatını ödemediğini öğrendim. Site yönetimi bu aidatları benden talep ediyor. Önce kiracımın talep etmesi gerekmez mi?

634 sayılı yasa gereği site yönetiminin öncelikle kiracıya müracaat etmek gibi bir zorunluluğu olmadığı gibi, kiracıya karşı hiçbir hukuki talepte bulunmasına da gerek yoktur. Kira kontratında aidatı kiracınızın ödeyeceği yönünde bir anlaşmaya vardıysanız, kiracınızın aidatları düzenli bir şekilde ödeyip ödemediğini kontrol etme sorumluluğu da size aittir. Yoksa site yönetimine kiracınızın ödemediği aidatlardan gecikme faizi ile birlikte sorumlu olursunuz.

Sitemizde bir kat maliki, çatıyı teras yaparak kullanıyor. Buna engel olabilir miyiz?

Çatı da kat mülkiyeti kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez ve bu alana teras vb. yapılar yapılamaz. Böyle bir durumun varlığı halinde kat malikleri kurulunun verdiği yetki ile site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, yapılmış olan yapılar varsa, değişiklikler varsa eski hale getirilir.

Sitede yöneticiyim, aidatlarını ödemeyenlerin suyunu kesmemde yasal bir engel var mı?

Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen iş bölümünün desteği için mülk sahipleri tarafından karşılanan ücreti kapsar.

Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Tüm yasal yoların tamamlanması bir süreç ister ve bu süreçte de sitenin giderlerinin acilen karşılanması gerekeceğinden, site yönetimlerinin aidatını ödemeyen kat maliklerinin elektriğini, suyunu, doğalgazını kesmek gibi yaptırımlara başvurarak aidat borcunun tahsil etmeye çalıştıkları biliniyor. Peki bu yasal mı?

Su ve elektrik veya doğalgaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa veya daha önceki kat malikleri kurullarında tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu ile böyle bir karar alınmışsa, artık yönetim suyu kesebilir.

Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa veya genel kurulda böyle bir karar alınmamışsa veyahut da, faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse bu durumda site yönetiminin elektriği suyu veya doğalgazı kesmesi yasal değildir ve bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurarak haksız uygulamanın durdurulmasını talep edebilecekleri gibi, sorumlular hakkında suç duyurusunda da bulunabilirler.