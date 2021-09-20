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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 20 Eylül 2021, Pazartesi

Ayrılmak istemeyen ne yapmalı?

Eşim ayrılmak istediğini söyledi. Ancak ben istemiyorum. Ayrılık kararını yaşadığı depresyon nedeniyle aldığını düşünüyorum.
Dava sürecinde ben boşanmayı kabul etmediğim takdirde hakim nasıl karar verir?
Hukuk davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılama-karar aşamalarından oluşur.
Çekişmeli boşanma davasında davayı açan, boşanma için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır. Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek, yani boşanma gerçekleşmeyecektir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemeli ve evlilik birliğinizin temelinden sarsılmadığını, kusurunuzun olmadığını veya eşinizin sizden daha fazla kusurlu olduğunu delilleri ile birlikte ortaya koymalısınız.
Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz. Davanız normal sürecinde yeterince uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.

Anne ve baba bildiğim kişilerin aslında beni evlat edindiğini öğrendim.
Bana yıllardır bakan kişiler, tüm ısrarıma rağmen gerçek anne ve babamı söylemek istemiyor. Dava açarsam, gerçek anne ve babamı söylemek zorunda kalırlar mı?
Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz. Fakat siz nüfus müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak bu kaydın size açıklanmasını sağlayabilirsiniz.

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