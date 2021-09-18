İzin yoksa fesih var

Yıllık iznimi istediğim zaman kullanabilir miyim? Yıllık izinlerim kullandırılmadığı için ayrılabilir miyim?

İşveren, işçi birlikte yıllık ücretli izin için ortak bir tarih belirlemiş ise işçi, belirlenen ortak tarih aralığında izne ayrılabilmektedir. Ancak aksi durumda işçi, işverenin belirlediği tarih aralığında yıllık ücretli iznini kullanmak zorundadır. İşçinin talep ettiği tarih aralıklarında iznin kullandırılmaması işçiye haklı fesih nedeni vermez iken, Yargıtay kararları doğrultusunda işçinin yıllık izinlerinin hayatın olağan akışına aykırı olarak birikmiş olması ve halen kullanılmasına izin verilmemesi somut olay özelinde olmak üzere işçiye haklı neden ile iş sözleşmesini feshetme olanağı tanımaktadır.

Eşime kızdım ve onu aldattığımı söyledim. Şimdi eşim de beni benzer davranışla tehdit ediyor. Ayrılmak istediğini söyledi. Bu konuda bir boşanma davası açarsa ne yapmalıyım?

Görünen o ki eşiniz aldatılma hadisesi nedeniyle yaşamış olduğu üzüntü ve kızgınlığı sizin de yaşamanız için size bu konuda psikolojik baskı yapıyor. Sırf eşinizi korkutarak kazanmak için herhangi bir dava yoluna başvurmamamızı tavsiye ederim. Keza dava sürecinde davanın kabulünü sağlamak için yazılan dilekçeler ve bu dilekçelere verilen cevaplar, çoğu zaman eşlerin vaktiyle konuşarak hallettiği, uzlaştığı, hatta hiç hatırlamadığı konuları bile yeniden gündeme getirmekte ve çoğu zaman tarafları bir araya getirmekten ziyade taraflar arasındaki anlaşmazlığı büyütmekte, uçurumu derinleştirmektedir.