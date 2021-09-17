Raporla tatile giden atılır

Çalışanımız sağlık raporu aldı. Ama tatile gitmiş. Ne yapabiliriz?

İşveren tarafından işçinin, sağlık raporu alarak izne çıktığı, ardından da sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları ile izin süresi zarfında tatilde olduğu anlaşılmıştır. İşçinin aldığı sağlık raporunun aksine tatile gitmesi İş Kanunu ve güncel Yargıtay kararları doğrultusunda doğruluk ve bağlılığa aykırı olup; işverene, haklı neden ile sözleşmeyi feshetme hakkı tanımaktadır.

Tadilattaki gürültüyü şikayet edebilir miyim?

Uygun saatlerde yapılan ve site yönetimi / komşulara haber verilen tadilatlar sorunsuz halledilir. Fakat durumun rahatsız edici bir boyuta gelmesi üzerine hakim başvuruları ile hakkınızda şikayet talebi açılabilir.

Eşimden 2 ay önce ayrıldım. Yeniden evlenmek istiyorum. 300 gün beklemeli miyim?

Türk Medeni Kanunu Madde 132'de iddet müddeti başlığı altında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez."

Bu maddenin koyulma amacı hamile olmanız halinde çocuğun iki evlilik arasında nesebinin yani soybağının karışmasını önlemektir. Bu süreyi beklemeden evlenmek istiyorsanız, hamile olmadığınızı doktor raporuyla ispatlamanız gerekir.