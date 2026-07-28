Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım hamlesi! Leao sonrası sıra Can Uzun'da
Rafael Leao transferi için Milan'da kritik görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe, Portekizli yıldızın ardından yerli rotasyonunu güçlendirmek için Can Uzun'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da uzun süredir ilgilendiği milli futbolcu için resmi adımları kısa süre içinde atması planlanıyor.
Fenerbahçe, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli kulüpte Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun transferi için İtalya'da temaslarını sürdürürken, yönetimin yerli oyuncu planlamasında da Can Uzun ismini ön plana çıkardığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN LEAO İÇİN RESMİ HAMLE
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için AC Milan ve oyuncunun temsilcileriyle bir araya gelerek resmi teklifini sunacak.
Sarı-lacivertliler, Portekizli yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflerken, Milan yönetiminin kiralama formüllerine sıcak bakmadığı ve yalnızca bonservisli satış seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, transferi 40 milyon euro veya daha düşük bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı amaçlıyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin ardından Leao'nun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
2019 yılında Lille'den 49,5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında Milan'a transfer olan Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Portekizli futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
SIRADAKİ HEDEF CAN UZUN
Fenerbahçe yönetiminin, Rafael Leao transfer sürecinin ardından rotasını Can Uzun'a çevireceği öğrenildi.
Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
Yönetim, hem yerli oyuncu kalitesini artırmak hem de hücum hattına alternatif oluşturmak amacıyla Can Uzun'u kadroya katmayı hedefliyor.
2005 doğumlu milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Eintracht Frankfurt formasıyla geçirirken hücum hattının farklı bölgelerinde görev yaptı.
Forvet arkası, santrfor ve kanat pozisyonlarında oynayabilen Can Uzun, bugüne kadar kulüp kariyerinde 85 resmi maça çıktı, 35 gol atıp 12 asist üretti.
Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken yetenekleri arasında gösterilen milli futbolcu, A Milli Takım formasını da giyerken geleceğin önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Fenerbahçe'nin, Leao transferinde oluşacak tabloya göre Can Uzun için de resmi temaslarını hızlandırması ve Galatasaray'ın da ilgilendiği milli yıldız konusunda transfer yarışına dahil olması bekleniyor.