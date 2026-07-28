Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım hamlesi! Leao sonrası sıra Can Uzun'da

Portekizli futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Rafael Leao 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında Milan'a transfer olan Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Yönetim, hem yerli oyuncu kalitesini artırmak hem de hücum hattına alternatif oluşturmak amacıyla Can Uzun'u kadroya katmayı hedefliyor.

Forvet arkası, santrfor ve kanat pozisyonlarında oynayabilen Can Uzun, bugüne kadar kulüp kariyerinde 85 resmi maça çıktı, 35 gol atıp 12 asist üretti .

Can Uzun

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken yetenekleri arasında gösterilen milli futbolcu, A Milli Takım formasını da giyerken geleceğin önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'nin, Leao transferinde oluşacak tabloya göre Can Uzun için de resmi temaslarını hızlandırması ve Galatasaray'ın da ilgilendiği milli yıldız konusunda transfer yarışına dahil olması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN