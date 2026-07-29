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Balıkesir Edremit Altınoluk'ta orman yangını
Balıkesir Edremit Altınoluk'ta orman yangını
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:36
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler.
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