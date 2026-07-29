Balıkesir Edremit Altınoluk'ta orman yangını

Balıkesir'de müstakil evde yangın çıktı: İtfaiye ve orman ekipleri söndürdü

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Ekipler adreslerde arama yaptı

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Ekipler adreslerde arama yaptı