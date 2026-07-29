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Balıkesir Edremit Altınoluk'ta orman yangını

Balıkesir Edremit Altınoluk'ta orman yangını

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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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