Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından Türkiye ile Irak arasında 5 ayrı anlaşma imzalandı. İmza töreni sırasında kısa süreli bir aksaklık yaşanırken, Başkan Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti. Ankara'da kritik imzalar atıldı!



IRAK'LA 5 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Temasların ardından iki ülke arasındaki iş birliğini kapsayan 5 anlaşma imza altına alındı.

ʺEğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırasıʺ, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı. İmzalanan anlaşmalar kapsamında "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.