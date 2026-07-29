Türkiye-Irak zirvesindeki imza töreninde kısa süreli kriz! Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin huzurunda düzenlenen imza töreninde kısa süreli bir aksaklık yaşandı. Erdoğan'ın, "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri kameralara yansırken, iki ülke arasında planlanan 5 anlaşmanın tamamı daha sonra imza altına alındı.
Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından Türkiye ile Irak arasında 5 ayrı anlaşma imzalandı. İmza töreni sırasında kısa süreli bir aksaklık yaşanırken, Başkan Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti.
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IRAK'LA 5 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Temasların ardından iki ülke arasındaki iş birliğini kapsayan 5 anlaşma imza altına alındı.
İmzalanan anlaşmalar kapsamında "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.
"Gençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptı"na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza atarken, "Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından imzalandı.
İMZA TÖRENİNDE KISA SÜRELİ AKSAKLIK
Tören sırasında kısa süreli bir kriz yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Irak heyetinde yer alan Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin sözleşmeyi imzalamayı ilk aşamada reddetti.
İran'a yakın Şii Koordinasyonu ile İran destekli Bedir Örgütü'ne yakın olduğu iddia edilen Bakan Muhammed'in, söz konusu mutabakatın Tahran'ın çıkarlarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle imza atmadığı öne sürüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: "BİR YANLIŞ OLMASIN"
Bu sırada Başkan Erdoğan'ın, "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" diyerek 5 anlaşmanın imzalanacağını hatırlattığı görüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayağa kalkarak Erdoğan'ın yanına geldi ve kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı dakikalarda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de beraberindeki bakanlarla kısa süreli değerlendirmede bulundu.
KALAN İKİ ANLAŞMA DA İMZALANDI
Erdoğan ve ez-Zeydi'nin ortak basın toplantısının ardından kalan iki mutabakat da imza altına alındı.
"Fişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Doğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakat Zaptı", Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed tarafından imzalandı.