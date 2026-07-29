CANLI YAYIN
Geri

Türkiye-Irak zirvesindeki imza töreninde kısa süreli kriz! Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin huzurunda düzenlenen imza töreninde kısa süreli bir aksaklık yaşandı. Erdoğan'ın, "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri kameralara yansırken, iki ülke arasında planlanan 5 anlaşmanın tamamı daha sonra imza altına alındı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye-Irak zirvesindeki imza töreninde kısa süreli kriz! Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından Türkiye ile Irak arasında 5 ayrı anlaşma imzalandı. İmza töreni sırasında kısa süreli bir aksaklık yaşanırken, Başkan Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti.

Video Oynatma İkonu Ankara'da kritik imzalar atıldı!



IRAK'LA 5 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Temasların ardından iki ülke arasındaki iş birliğini kapsayan 5 anlaşma imza altına alındı.

ʺEğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırasıʺ, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.ʺEğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırasıʺ, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar kapsamında "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.

ʺSınai Mülkiyet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptıʺna ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından imza koyuldu.ʺSınai Mülkiyet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptıʺna ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından imza koyuldu.

"Gençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptı"na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza atarken, "Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından imzalandı.

ʺGençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptıʺna, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.ʺGençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptıʺna, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.

İMZA TÖRENİNDE KISA SÜRELİ AKSAKLIK

Tören sırasında kısa süreli bir kriz yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Irak heyetinde yer alan Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin sözleşmeyi imzalamayı ilk aşamada reddetti.

Türkiye-Irak zirvesindeki imza töreninde kısa süreli kriz! Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti-5

İran'a yakın Şii Koordinasyonu ile İran destekli Bedir Örgütü'ne yakın olduğu iddia edilen Bakan Muhammed'in, söz konusu mutabakatın Tahran'ın çıkarlarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle imza atmadığı öne sürüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: "BİR YANLIŞ OLMASIN"

Bu sırada Başkan Erdoğan'ın, "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" diyerek 5 anlaşmanın imzalanacağını hatırlattığı görüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayağa kalkarak Erdoğan'ın yanına geldi ve kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı dakikalarda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de beraberindeki bakanlarla kısa süreli değerlendirmede bulundu.

Bu kapsamda, ʺFişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zaptıʺ ile ʺDoğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakat Zaptıʺ imzalandı.Bu kapsamda, ʺFişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zaptıʺ ile ʺDoğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakat Zaptıʺ imzalandı.

KALAN İKİ ANLAŞMA DA İMZALANDI

Erdoğan ve ez-Zeydi'nin ortak basın toplantısının ardından kalan iki mutabakat da imza altına alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed iki mutabakata attı attı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed iki mutabakata attı attı.


"Fişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Doğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakat Zaptı", Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed tarafından imzalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye-Irak zirvesindeki imza töreninde kısa süreli kriz! Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti-8 Türkiye-Irak zirvesindeki imza töreninde kısa süreli kriz! Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti-9 Türkiye-Irak zirvesindeki imza töreninde kısa süreli kriz! Erdoğan'ın "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" sözleri dikkat çekti-10
Belediyeden maaş Özkan Yalım'ın şirketinde mesai! Uşak’ta 16,8 milyonluk operasyon
SONRAKİ HABER

Belediyeden maaş Yalım'la mesai!
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler