İşçi de sözleşmeyi feshedebilir

İşveren olarak deneme süresi sonrası işçiyi nasıl çıkarırım? Bu süre sonunda tazminat ödemem gerekir mi? İşçi de sözleşmeyi feshedebilir mi?

Deneme Süreli İş Sözleşmesi kapsamında taraflardan yalnızca işveren değil işçi de bildirim süresine tabi olmadan ve tazminatsız olarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebilmektedir. Ancak işveren, işçiye, deneme süresi boyunca çalıştığı günler için ücret ve diğer yan haklarını ( yemek, yol vb. ) ödemek ile yükümlüdür.

Çok büyük bir şirkette çalışıyorum. Her ay iyi bir tutarda prim alıyorum. Bir arkadaşım bunun tazminata yansıtılabileceğini söyledi. Primler giydirilmiş brüt ücrete dahil olur mu? Mümkün mü?

Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Prim de düzenli ödemeyse tazminat hesabına dahi edilir. Yargıtay 9.

Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.