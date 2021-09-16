Vav TV İzle
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 16 Eylül 2021, Perşembe

İşçi de sözleşmeyi feshedebilir

İşveren olarak deneme süresi sonrası işçiyi nasıl çıkarırım? Bu süre sonunda tazminat ödemem gerekir mi? İşçi de sözleşmeyi feshedebilir mi?
Deneme Süreli İş Sözleşmesi kapsamında taraflardan yalnızca işveren değil işçi de bildirim süresine tabi olmadan ve tazminatsız olarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebilmektedir. Ancak işveren, işçiye, deneme süresi boyunca çalıştığı günler için ücret ve diğer yan haklarını ( yemek, yol vb. ) ödemek ile yükümlüdür.

Çok büyük bir şirkette çalışıyorum. Her ay iyi bir tutarda prim alıyorum. Bir arkadaşım bunun tazminata yansıtılabileceğini söyledi. Primler giydirilmiş brüt ücrete dahil olur mu? Mümkün mü?
Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Prim de düzenli ödemeyse tazminat hesabına dahi edilir. Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal İşçi de sözleşmeyi feshedebilir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA