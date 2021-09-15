Vav TV İzle
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 15 Eylül 2021, Çarşamba

Soyadında süreye dikkat!

Kısa süre önce evlendim. Evlendikten ne kadar zaman sonra soyadımı değiştirmem gerekiyor? Geciktirmenin bir cezası var mı?
Evlendikten sonra resmi yerlerde herhangi bir sorun yaşamamak adına, kimlik, ehliyet veya pasaportunuzdaki soyadı değişimini ivedilikle yapmanız gereklidir. Bekarlık soyadının devamını ya da eklenmesini talep etmeniz de mümkündür. Bekarlık soyadını kullanmak için, bir dilekçe ile beraber aile mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Evlilik sonrasında soyadı değişimini nikahtan sonra 30 gün içinde yapmak gerekiyor. Aksi halde para cezası alabilirsiniz. Nüfus müdürlüğünden alınan randevu ve yeni çipli sisteme geçiş sayesinde uygulama son derece kolaydır.

İsim ve soyadı değişikliği için artık mahkemeye başvurmaya gerek olmadığını okudum. Doğru mudur?
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında vatandaşlar Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadlarını, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebiliyor.
Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Soyadında süreye dikkat!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA