Nafakada kriter ödeme gücüdür

İŞTİRAK nafakasının ödenme durumu nedir? Nasıl belirlenir?

İŞTİRAK nafakası, gerçekleşen boşanmada velayet hakkı kendisine verilmemiş olan eşin, velayeti elinde bulunduran eşe/çocuğa karşı ödediği aylık geçinme ücretini temsil eder. Eğitim, bakım ve sağlık gibi alanların güvencesi için ödenen nafaka mahkemece belirlenen miktarda devam eder. Nafaka ödeyecek olan kişinin ödeme gücünü dikkate alacak olan mahkeme, bu sürede titizlikle incelemelerini gerçekleştirir.

Burada kişilerin nafaka istekleri değil, ödeme gücü ve çocukların ihtiyaçları baz alınır. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla mahkeme kararına gerek kalmaksızın nafaka borcu ortadan kalkar. Eğitim hayatına devam eden çocuk artık reşit olduğundan, bizzat mahkemeye başvurarak kendisine eğitim nafakasının ödenmesini de talep edebilir.

VEFAT EDENİN TAZMİNATI YAKINLARINA ÖDENİR

BABAM vefat etti. 15 yıldır aynı işyerinde çalışıyordu. Kıdem tazminatını biz talep edebilir miyiz? Hangi hallerde ödenir?

KIDEM tazminatı, işveren tarafından işçiye bazı koşulların varlığı halinde işyerindeki kıdemi ve aldığı maaşa göre hesaplanarak ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete prim, ikramiye, yol, yemek, sosyal yardım gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kurumda en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir. İşçinin vefat etmesi halinde geriye kalan mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabileceklerdir. Babanızın kıdem tazminatını mirasçıları olarak siz talep edebilirsiniz.