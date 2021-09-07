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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 07 Eylül 2021, Salı

Bahçe otopark olur mu?

OTURDUĞUM sitede bahçe alanının bir kısmını otoparka çevirdiler. Hukuken mümkün müdür?
Bahçe alanı ortak alandır ve bu alanda tüm kat malikleri söz sahibidir. Dolayısıyla tüm kat maliklerinin rızası ve onayı olmadan bahçe alanının otopark olarak kullanılmaya başlanması hukuka aykırıdır ve hakimin müdahalesi istenebilir.

SİTE aidatları zamanında ödenmezse ne olur?
Kat malikleri; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki , vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı öder. Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.

3'ÜNCÜ kez yabancı bir kadınla evlenmek üzereyim. Ancak avukat arkadaşım bu durumun şüpheli olabileceğini söyledi. Kesinlikle bu evlilikler için para almadım.
Hakkınızda para karşılığı evlendiğinize yönelik bir şüphe tek başına ceza almanız bakımından yeterli değildir. Bu hususun ispatlanması gerekir.

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