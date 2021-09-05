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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 05 Eylül 2021, Pazar

Eş aldatıyorsa mallar nasıl paylaştırılır?

Eşimin beni aldattığını öğrendim. Eşimin üzerine olan tüm mal varlığını birlikte çalışarak edindik. Tüm mal varlığını almam mümkün mü?
Taraflar özellikle aldatma, sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse ihanete uğrayan eşin intikam duygusuna kapılması, eşin mal varlığını ele geçirerek cezalandırmak istemesi veyahut da birlikte edinilmiş mal varlığını koruma içgüdüsü ile hareket etmesi karşılaşılan bir durumdur. Peki bu hukuken mümkün müdür? Elbette ilk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir.
Burada kusurlu eş aleyhine hükmedilecek tazminatın miktarı ise eşin ekonomik durumuyla, kusurunun ağırlığıyla, karşı yanın maddi ve manevi zararıyla orantılı bir şekilde hakimin takdirindedir.
Eşler boşanmanın kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler. Kural olarak, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır. Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazı durumlarda hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir. Ancak bu istisnai bir durumdur.

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