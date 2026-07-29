20 numaralı kutunun başına geçen Tuğçe Kaptan Karabul, geceye titreyen ellerle başladı, ailesinin sürpriziyle gözyaşlarına boğuldu, finalde ise 500 TL'lik kutusunu bankaya tam 345 bin TL'ye sattı . Ancak bu yolculukta yalnızca para konuşulmadı. Murat abinin kutulara para koklattığı görüntüler, Trabzon'dan yükselen enerji ve son saniyeye kadar süren "750 bin TL" inadı stüdyoyu bir an olsun sakin bırakmadı.

MURAT ABİ KUTULARA ŞANS DEĞİL, PARA KOKLATMIŞ

Tuğçe daha yarışma masasına tam anlamıyla yerleşemeden gecenin ilk sürprizi geldi.

Esra Erol, ciddi bir ses tonuyla program tarihinde ilk kez bir "son dakika gelişmesi" yaşandığını söyledi. Stüdyoda herkes merakla ekrana dönerken Murat abi meseleyi biraz fazla ciddiye aldı.

"Yine bir savaş mı çıktı?" diye düşünen Murat abinin endişesi, birkaç saniye sonra yerini kahkahaya bıraktı.

Çünkü ekip, onun kura öncesinde kutulara kağıt para koklattığı görüntülere ulaşmıştı.

Murat abiden kutulara sıra dışı totem

Kamera kayıtlarında herkes kendi dünyasındaydı. Firdevs Hanım selfie çekiyor, bazı yarışmacılar sohbet ediyor, bazıları müzikle dans ediyordu. Murat abi ise sessizce kutuların arasında dolaşıyor, elindeki parayı tek tek kutulara yaklaştırıyordu.

Esra Erol görüntülere bakıp şaşkınlıkla, "Sen nasıl bir insansın?" diye sorunca Murat abinin savunması kısa ve net oldu:

"Ne var canım onda?"

Stüdyodaki kahkaha o kadar büyüdü ki kutulara para koklatma yöntemi, daha oyun başlamadan gecenin unutulmazları arasına girdi.