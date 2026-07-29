Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sacha Boey transferine veto!
Wilfried Singo için gelen tekliflerin ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a eski futbolcusu Sacha Boey önerildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılı ekibin gündemine tanıdık bir isim geldi.
Wilfried Singo'ya gelen transfer teklifleri sonrası alternatiflerini değerlendiren yönetimin, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sacha Boey önerisiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.
OKAN BURUK TRANSFERE SICAK BAKMADI
Edinilen bilgilere göre, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Fransız sağ bek Sacha Boey, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.
Ancak teknik direktör Okan Buruk'un 25 yaşındaki futbolcunun yeniden kadroya katılması fikrine olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.
Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı oyuncu kuralı nedeniyle geçen sezon kiralık olarak forma giyen bazı isimler için girişimde bulunamadıklarını ifade etmişti.
Deneyimli teknik adam, Sacha Boey ve Noa Lang gibi oyuncuların bu nedenle değerlendirilemediğini söylemişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sacha Boey, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılmıştı.
Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı formayla ikinci yarıda 17 resmi maçta görev alırken 2 gol kaydetti. Okan Buruk'un transfere olumlu yaklaşmaması sonrası Galatasaray'ın sağ bek arayışını farklı adaylar üzerinden sürdürmesi bekleniyor.