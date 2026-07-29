Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sacha Boey transferine veto!

Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılı ekibin gündemine tanıdık bir isim geldi.

Sacha Boey

Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı oyuncu kuralı nedeniyle geçen sezon kiralık olarak forma giyen bazı isimler için girişimde bulunamadıklarını ifade etmişti.

Deneyimli teknik adam, Sacha Boey ve Noa Lang gibi oyuncuların bu nedenle değerlendirilemediğini söylemişti.