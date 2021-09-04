Askere gidene tazminat ödenir

Bir şirkette 2 yıldır çalışıyorum. Yakında askere gideceğim. İşyerinden askerlik nedeniyle ayrılmam halinde kıdem tazminatı alabilir miyim?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde, kıdem tazminatının hangi durumları kapsayacağı hakkında detaylı olarak bilgi verilmektedir. Aynı maddede askerlik sebebiyle kıdem tazminatı alınması hakkında açıklık vardır. Buna göre, askerlik sebebiyle işinden ayrılan kimse, belgelerle detaylandırdığında, kıdem tazminatı alabilir. İşçi, işverene bir dilekçe ile feshini bildirdikten sonra kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi, fesih işlemini yaparken sunacağı dilekçeye, askerlik şubesinden alacağı 'askerlik sevk' ibrazını da koymalıdır. Askerlik sevk belgesini eklemeyen işçiye, kıdem tazminatı ödenmez.

Bir personelimiz müşterilerden biri ile ilişki yaşamış. İşten çıkarmamız halinde tazminat ödememiz gerekir mi?

Bu konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2018 tarihli bir kararında da tartışılmıştır. Buna göre, 4857 Sayılı Kanun'un 'İşverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı' başlıklı 25. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde; işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller arasında sayılmıştır. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde, işveren derhal (haklı) fesih hakkını kullanabilecektir. İşçinin mesai saatleri içerisinde işyerindeki müşterilerden biri ile yaşadığı olayın sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiği ve işverenin iş sözleşmesini tazminatsız bir şekilde feshetme hakkını doğuracak mahiyette olduğu kabul edilmiştir.