Alanya’da direksiyon sınavında taciz: Okul müdürü tutuklandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon sınavı sırasında aynı araçta bulunan kadın usta öğreticiyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü, cep telefonu görüntülerinin delil olarak sunulmasının ardından tutuklandı. Yaşadıklarını anlatan T.E., “Adaylar etkilenmesin diye sınavın bitmesini bekledim. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz” dedi.
Olay, 25 Temmuz'da Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen direksiyon sınavı sırasında meydana geldi.
Konaklı'da faaliyet gösteren bir sürücü kursunda yaklaşık 3 yıldır usta öğretici olarak çalışan T.E., sabah saatlerinde direksiyon sınavının yapılacağı parkura geldi. T.E., sınavda gözetmen olarak görevlendirilen N.K. ile birlikte aracın arka koltuğunda oturarak kursiyerin sürüşünü takip etmeye başladı.
İddiaya göre sabah oturumlarında ön koltukta oturan N.K., öğleden sonraki sınavlarda arka koltuğa geçti. T.E., N.K.'nin bu sırada kendisine fiziksel temasta bulunmaya başladığını öne sürdü.
ADAYLAR ETKİLENMESİN DİYE SINAVIN BİTMESİNİ BEKLEDİ
Sınav sırasında araçtaki adayların yaşananlardan etkilenmesini istemeyen T.E., tepki gösteremediğini ancak taciz iddialarını belgeleyebilmek için cep telefonunun kamerasını gizlice açtığını belirtti.
Yaklaşık 4 dakika süren bir video kaydı alan kadın, sınavın tamamlanmasının ardından Konaklı Jandarma Karakolu'na giderek N.K. hakkında şikâyetçi oldu. T.E., çektiği görüntüleri de delil olarak jandarma ekiplerine teslim etti.
Şikâyetin ardından başlatılan soruşturmada N.K.'nin, Alanya'daki bir okulda 2024 yılından bu yana müdür olarak görev yaptığı tespit edildi. N.K.'nin yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.
"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM, VİDEO ÇEKMEYE KARAR VERDİM"
Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan usta öğretici T.E., hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:
"Üç yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Cumartesi günü direksiyon sınavımız vardı. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir komisyonla sınava katıldım. Sabah saat 08.30'dan öğlen 12.00'ye kadar şahıs ön koltukta oturuyordu. Öğleden sonra arka koltuğa geçti. Bir süre sonra yanlış hareketlerde bulunduğunu fark ettim. Önce emin olmaya çalıştım ancak daha sonra elleriyle beni taciz etmeye başladı. Ayaklarıma dokundu, elini sırtıma koydu. Rahatsız olduğumu hareketlerimle belli etmeye çalıştım ama devam etti."
"BİR ELİMLE TELEFONU TUTTUM, DİĞER ELİMLE KENDİMİ KORUDUM"
Yaşadığı olay karşısında ne yapacağını bilemediğini ifade eden T.E., elinde delil bulunması amacıyla gizlice görüntü kaydı aldığını anlattı.
T.E., o anları şu sözlerle aktardı:
"Telefonumun kamerasını sessizce açtım. Yaklaşık 4 dakikalık görüntü çektim. Bir elimle telefonu tutarken, diğer elimle kendimi korumaya çalışıyordum. Sınav devam ettiği için adayların etkilenmesini istemedim. Saat 16.00'da sınav biter bitmez jandarmaya giderek şikayette bulundum. Daha önce böyle bir olay yaşamadığım için ne yapacağımı bilemedim. O an en doğru şeyin görüntü almak olduğuna karar verdim."
OKUL YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU ŞİKAYETTEN SONRA ÖĞRENDİ
Şikâyetçi olduktan sonra N.K. hakkında araştırma yaptığını belirten T.E., şüphelinin Türkler Mahallesi'ndeki bir okulda yöneticilik yaptığını öğrendiğini söyledi.
T.E., eğitim camiasındaki yetkililere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Suç duyurusunda bulunduktan sonra ismini araştırdım ve Türkler'de bir okulda yöneticilik yaptığını öğrendim. Çocuklarımızı böyle bir insana emanet etmek istemiyoruz. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Böyle bir kişinin eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz. Çalıştığım kurumdaki personelin büyük bölümü kadın. Hepimizin sesi olmak için konuşuyorum."
"PSİKOLOJİM ÇOK ETKİLENDİ, İŞİ BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"
Olayın ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiğini dile getiren T.E., mesleğini bırakmayı dahi düşündüğünü belirtti.
T.E., "Bu olaydan sonra psikolojim çok etkilendi. Hatta işi bırakmayı bile düşündüm. Tek isteğim böyle bir olayın cezasız kalmaması. Yetkililerden gerekli adımların atılmasını istiyorum" dedi.
MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ
T.E.'nin şikâyeti üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan N.K., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, N.K.'nin tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
"PİŞMAN MISINIZ?" SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI
Adliye çıkışında görüntülenen N.K., gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna herhangi bir açıklama yapmadı. Şüpheli, soruları yanıtsız bırakarak cezaevine götürüldü.