Alanya’da direksiyon sınavında taciz: Okul müdürü tutuklandı

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM, VİDEO ÇEKMEYE KARAR VERDİM"

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan usta öğretici T.E., hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

"Üç yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Cumartesi günü direksiyon sınavımız vardı. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir komisyonla sınava katıldım. Sabah saat 08.30'dan öğlen 12.00'ye kadar şahıs ön koltukta oturuyordu. Öğleden sonra arka koltuğa geçti. Bir süre sonra yanlış hareketlerde bulunduğunu fark ettim. Önce emin olmaya çalıştım ancak daha sonra elleriyle beni taciz etmeye başladı. Ayaklarıma dokundu, elini sırtıma koydu. Rahatsız olduğumu hareketlerimle belli etmeye çalıştım ama devam etti."