Evlatlıktan reddetmek mümkün mü?

Babamla aramız kötü. Geçen gün bana 'Seni evlatlıktan reddederim' dedi. Böyle bir hakkı olabilir mi?

Aile kutsal bir bağdır. Aile içerisinde de olan tartışmalar kimi zaman kaçınılmazdır. Baba ile olan tartışmalar hem sizin ruhsal yapınızı etkiler hem de geleceğe karşı kendinizi güvensiz hissetmenize neden olur. Yaşanan olumsuzluğu bir an evvel halletmek ve bitirmek ise en sağlıklısıdır. Diğer aşamaya geldiğimizde, hukuksal olarak babanın evladını reddedebildiği bir yasal düzenleme Türk hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir. Hatta bu halde bile kanunen "saklı pay" bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamamaktadır. Onun haricinde sizi inkar etmesi mümkün değildir.

Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır. Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.