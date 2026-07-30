MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu: Şüpheli ölüm soruşturuluyor
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma açtı. Ortağı Mikail Malkoçoğlu, ölüm nedenine ilişkin açıklama yaptı. Ünlü şefin kızıyla olan son paylaşımı yürek burkarken Kaşıkçı'nın cenaze programı da belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
MASTERCHEF ŞAMPİYONUNDAN ACI HABER
İddiaya göre, 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'dan bir süredir haber alamayan ortağı Mikail Malkoçoğlu'nun ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, olayın aydınlatılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
YAKINLARI BİR GÜNDÜR HABER ALAMIYORDU
Evde ve olay yerinde polis ekiplerince detaylı inceleme yapılırken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilecek otopsinin ardından belli olması bekleniyor.
Gastronomi camiasını ve sevenlerini yasa boğan haberin ardından Kaşıkçı'nın yakın çevresi büyük üzüntü yaşadı. İlk belirlemelere göre Kilyos'taki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen başarılı şeften, yakınlarının bir gündür haber alamadığı belirtildi.
KALP KRİZİ İHTİMALİ
Posta'nın özel haberine göre Eren Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, ölüm nedenine ilişkin henüz kesin bir bilginin bulunmadığını belirtti. Malkoçoğlu, şunları söyledi:
Biz de adli tıp raporu açıklandıktan sonra kesin sonucu öğreneceğiz. Sağlık ekiplerindeki arkadaşların ilk değerlendirmesi ise Eren'in kalp krizi geçirmiş olabileceği yönünde.
KIZIYLA YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Ünlü şefin sosyal medya hesabındaki son paylaşımı da yürek burktu. Kızı Maya'ya olan bağlılığıyla tanınan Eren Kaşıkçı, sosyal medya hesabında kızıyla geçirdiği mutlu anları sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.
Ünlü şefin Instagram'daki son paylaşımını ise 21 Haziran'da Babalar Günü'nde yaptığı ortaya çıktı. Kızı Maya ile birlikte çekilen kareleri paylaşan Kaşıkçı'nın gönderisine yalnızca "Mayam" notunu düştüğü görüldü.
EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef Türkiye'de hazırladığı tabaklar ve mutfaktaki yaklaşımıyla öne çıkan Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı, Tokat doğumluydu.
Profesyonel mutfak kariyerine İstanbul'daki çeşitli otellerde başlayan Kaşıkçı, uzun yıllar farklı işletmelerde şef olarak görev yaptı. Kariyerine daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde devam eden başarılı şef, burada bir sörf otelinde başşeflik görevini üstlendi.
2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de sezon şampiyonluğuna ulaşan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından İstanbul'a dönerek gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kendi markasını oluşturan Kaşıkçı, "Kızıl Sakal Sandviç" adlı restoranını işleterek mesleki kariyerine devam etti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın cenaze programına ilişkin bilgiler de netleşti. Kaşıkçı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Büyük bir üzüntüyle, değerli şefimiz Eren Kaşıkçı'nın vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Yenidoğan Cemevi'nden kaldırılacak, ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
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