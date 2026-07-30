MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu: Şüpheli ölüm soruşturuluyor

Biz de adli tıp raporu açıklandıktan sonra kesin sonucu öğreneceğiz. Sağlık ekiplerindeki arkadaşların ilk değerlendirmesi ise Eren'in kalp krizi geçirmiş olabileceği yönünde.

Posta'nın özel haberine göre Eren Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, ölüm nedenine ilişkin henüz kesin bir bilginin bulunmadığını belirtti. Malkoçoğlu, şunları söyledi:

Ünlü şefin Instagram'daki son paylaşımını ise 21 Haziran'da Babalar Günü'nde yaptığı ortaya çıktı. Kızı Maya ile birlikte çekilen kareleri paylaşan Kaşıkçı'nın gönderisine yalnızca "Mayam" notunu düştüğü görüldü.

Ünlü şefin sosyal medya hesabındaki son paylaşımı da yürek burktu. Kızı Maya'ya olan bağlılığıyla tanınan Eren Kaşıkçı, sosyal medya hesabında kızıyla geçirdiği mutlu anları sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de hazırladığı tabaklar ve mutfaktaki yaklaşımıyla öne çıkan Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı, Tokat doğumluydu.

Profesyonel mutfak kariyerine İstanbul'daki çeşitli otellerde başlayan Kaşıkçı, uzun yıllar farklı işletmelerde şef olarak görev yaptı. Kariyerine daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde devam eden başarılı şef, burada bir sörf otelinde başşeflik görevini üstlendi.

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de sezon şampiyonluğuna ulaşan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından İstanbul'a dönerek gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kendi markasını oluşturan Kaşıkçı, "Kızıl Sakal Sandviç" adlı restoranını işleterek mesleki kariyerine devam etti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın cenaze programına ilişkin bilgiler de netleşti. Kaşıkçı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyük bir üzüntüyle, değerli şefimiz Eren Kaşıkçı'nın vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Yenidoğan Cemevi'nden kaldırılacak, ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.