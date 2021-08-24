Gürültüye karşı çaresiz değilsiniz

Yazlığımın olduğu sitede çok ses oluyor. Yüksek sesle müzikten şikayetçiyim. Çocuk sesi de çok oluyor. Saat kısıtlaması ve ikaz yok. Ne yapabilirim?

Toplu yaşanan site ve apartman gibi yerlerde kat maliklerinin hakları düşünülerek davranılmalıdır. Bu yerler ortak alan kapsamına girdikleri için bir bireyin yaşadığı özgürlük, diğerine zarar vermemeli ve rahatsız etmemelidir. Bunun içindir ki kanunlar kişilerin haklarını koruma altına alır. 634 Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 18'e göre, "Kat malikleri, hem bağımsız bölümlerde hem de ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymakta zorunludur.

Birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Yapılacak olan şikayetler doğrultusunda, öncelikle site yönetim kurulundan bu hususa ilişkin bir karar alınmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılabilir ve dava açma yoluna gidilebilir.

Tadilat sırasında gerçekleşen gürültüden şikayetçi olunabilir mi?

Tadilat gerçekleştirilirken doğal bir gürültü çıkması, beklenen ve bir yere kadar da anlayış gösterilen bir durumdur. Uygun saatlerde yapılan ve site yönetimi / komşulara haber verilen tadilatlar sorunsuz halledilir. Fakat durumun rahatsız edici bir boyuta gelmesi üzerine hakim başvuruları ile hakkınızda şikayet talebi açılabilir.