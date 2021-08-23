İşyeri sistemine sızan hapse girer

İşten çıkardığım kişi işyerinin sistemine sızmış. Dava açabilir miyim?

Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suç olarak nitelendirilir. Türk Ceza Kanunumuz'un 243-246. Maddeleri arasında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da iş bu fiil suç teşkil etmektedir.

Televizyon aldım ama beğenmedim. İade için ürünün ayıplı mı olması lazım?

İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.