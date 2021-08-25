Çarpıp kaçan hasarı cebinden öder

Park halinde olan araca çarpıp kaçmanın cezası nedir?

Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır. Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır. Sürücünün, kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı yanın hasarını karşılamakla bu hasarı kendisine rücu edebilir.

Bir kavgaya karıştım. Benim suçum yoktu. Danıştığım kişi 'Hükmün açıklanması geri bırakılabilir' dedi. Ne anlama gelir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanık hakkında verilen cezanın, verilen süre içinde kasıtlı herhangi bir suç işlenmediği takdirde hiçbir sonuç doğurmaması, ortadan kalkması demektir. HAGB sanığa neredeyse ikinci bir şans tanıyan bir kurumdur. Adli sicil kaydına işlemez. 5 yıl boyunca kasıtlı bir suç işlememeniz halinde verilen ceza hiçbir hüküm doğurmadan ortadan kalkar. İşlemeniz halinde ise mahkeme vermiş ve geri bırakmış olduğu kararı dosyayı yeniden açarak açıklayacaktır. HAGB kararı verebilmek için hakimin vereceği cezanın 2 yıl veya da az süreli bir ceza olması veya adli para cezası vermiş olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş olması ve sanığın HAGB'ya onay vermesi gerekir. Bazı suçlarda ceza miktarı 2 yıldan az olsa bile HAGB kararı verilemez.

Aracım çalındı. Kasko sigortası işlemleri nasıl ilerler?

Öncelikle araç çalınmalarında zaman kaybetmemek gerekir. Çalınma hadisesinden sonra vakit kaybetmeden en yakın karakola gidip, olayı ihbar etmelisiniz. Aracın çalınması ve çalıntı araçla işlenecek muhtemel suçların üzerinize kalmaması adına yapılan tüm hızlı girişimler lehinize olacak. Yine aracın kasko sigortası mevcutsa, 5 gün içinde sigortanıza müracaat edebilir ve aracınızın çalındığını bildirebilirsiniz. Çalınan araç 30 günlük yasak bekleme zamanında bulunamamışsa, ilgili makamdan alınan yazı ile sigorta şirketine başvuru yaparak bedelinin ödenmesini talep edebilirsiniz.