Her çocuk mirastan pay alır

Mal varlığım yerinde. Mirasımdan kimler faydalanabilir?

Vefat eden birinin mirasından, miras bırakan kişinin altsoyu olan çocuk ve torunları eşit derecede paylaşma hakkına sahiptir. Eğer kişinin çocukları kendisinden önce vefat etmişse, halefiyet yolu ile vefat edenin çocukları alabilir. Miras bırakanın altsoyu bulunmuyorsa, anne ya da babası mirastan faydalanabilmektedir. Anne ve baba burada eşit bir pay hakkına sahiptir. Eğer anne ya da babadan da herhangi biri daha önce vefat etmişse, aynı şekilde yine halefiyet yolu ile bir altsoya miras bırakılma mümkündür. Eğer kişinin evlilik dışı çocuğu bulunuyor ise ve bir soy bağı kurulmuşsa, miras hakkına tıpkı yasal mirasçılar gibi ortak olabilmektedir. Bu süreçte aynı çocuklar gibi pay hakkına sahiptirler. Vefat eden kişinin eşi kalmış ve bir çocuğu bulunuyor aynı zamanda anne, babası da sağ ise mirasın 1/4 kısmını eş, 3/4 kısmını ise çocuk alabilmektedir.

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Yasalar miras bırakana kendi mal varlığı üzerinde istediği gibi tasarruf etme yetkisi vermiştir. Fakat bu yetkinin sınırları vardır. Bu sınır da mirasçılarının saklı payıdır. Miras bırakanın hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği, üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde bir miras hakkına sahip olan mirasçılara 'saklı pay sahibi mirasçı' denilmektedir. Saklı paylı mirasçılar şunlardır:

Miras bırakanın altsoyu (Çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları), miras bırakanın anne-babası, miras bırakanın eşi. Saklı pay miktarı mirasçının miras payına göre belirlenir. Alt soyun miras payınızın yarısıdır. Bu demek oluyor ki babanızın vasiyetinde size hiçbir şey bırakmamış olması yasal değildir. Annenizin sağ olmadığını düşünürsek size düşecek olan 1/4 miras payından 1/8'ine babanız dokunamayacaktır. Tenkis davası açabilirsiniz.