‘Hamile’ diye işten atan tazminat öder

■ Hamile olduğumun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra işten çıkartıldım. Tazminat alabilir miyim?

İşçinin sırf hamilelik veya doğum sürecinde bulunması nedeniyle iş akdinin feshedilmesi, geçerli bir fesih nedeni olmadığı gibi, aynı zamanda kötü niyetli bir fesihtir. Bu durumda işçi, 30 kişiden fazla kişinin çalıştığı iş güvencesi hükümleri kapsamında olan işyerleri için işe iade davası açıp, işe iadesi mümkün olmaz ise boşta geçirdiği sürenin ücreti ile 8 aylık maaşına kadar işe başlatmama tazminatı kazanabileceği gibi, kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte tüm yasal haklarını da dava ederek alabilir. Ayrıca hamilelik veya doğum sürecinde olan işçinin işten çıkartılması kötü niyet de oluşturacağından, 30 kişiden az işçi çalıştıran ve iş güvencesi kapsamında olmayan işyerleri aleyhine de kötü niyet tazminatı talepli dava açılarak 6 maaşa kadar kötü niyet tazminatı talep edilebilecektir. Fakat işverenin işçiyi işten çıkartması için geçerli veya haklı bir nedeni doğmuşsa, bu durumda elbette işveren işçinin hamileliği veya doğum sürecinde olması ile ilgili özel bir durumla karşı karşıya kalmayacak, geçerli veya haklı nedenle feshe ilişkin hükümler uygulanaraktır. Örneğin; hamile işçinin amirine veya işverenine eleştiri sınırını aşan hakaretlerde bulunması, küfür etmesi, hırsızlık yapması veya işyerinin hamile işçinin çalıştığı departmanının kapanması gibi nedenler karşısında feshin geçersizliğinden söz etmek mümkün olmayacaktır.

RAPOR SİSTEME İŞLENMELİ

■ İşveren, istirahat raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorunda mı?

İşçinin hastalık zamanında istirahat raporu alması, maaşında yaşanacak kesintinin olmaması ve eksik gün sayılmaması adına iş hukuku kapsamında önemliyken, işverene teslim edilen raporun SGK tarafına bildirilmesi gerekir.

İşveren tarafından bu belge '01-İstirahat' yazısı ile e-bildirge sistemine girilmelidir. SGK ise 'çalışmadı' bildirimini alarak, işçiye rapor parasını öder. Aynı zamanda çalışan istirahat raporu aldığı halde çalışmaya devam ediyorsa, işveren bunu da bildirmekle yükümlüdür. Eğer 'çalıştı' bildirimi yapılmazsa, SGK rapor parası ödeyecektir.