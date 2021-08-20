Fotoğrafınızı paylaşan para öder

Benim çekip sosyal medya hesabından paylaştığım fotoğrafı, başka birisi kendisine mal edip yayınlamış. Hukuki olarak ne yapabilirim?

Sizin çekip yayınladığınız fotoğrafta sizin telif hakkınız vardır ve bu hak hukuken korunması gereken bir haktır. Öncelikle fotoğrafı ilk önce sizin çekip yayınladığınızı ispatlamanız için ekran fotoğrafı alın. Ardından bunu sizin onayınız olmaksızın paylaşan hesabın fotoğrafını alın. İlgili hesaba fotoğrafın size ait olduğu ve derhal kaldırması gerektiği yönünde bir ikaz mesajı gönderin. İlgili sosyal ağlara bu konu için oluşturduğu formları doldurarak konuyu iletin. İlgili sosyal ağlar çoğu zaman size ait fotoğrafın yayından kaldırılmasını veya ilgili hesabın kapatılmasını sağlayabiliyor. Çözüm almanız halinde hukuk mahkemelerinde dava açabilir ve telif hakkınızın ihlal edildiği gerekçesi ile suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Eski bir arkadaşım daha önce çekilmiş fotoğraflarımızı sosyal medyada paylaşıyor. Ben bunu istemiyorum. Ona da ilettim. Bunun cezası olur mu?

İzinsiz olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur. 5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına da kadar götürülebilmektedir. Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132.

Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal edilmiş olunuyor. Ayrıca bu durum 136. Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.

Sosyal medyada hakaretin cezası nedir?

Paylaştığımız içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik bir kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekir. Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, gülünç ya da zor duruma sokmak, hedef göstermek, düşman olarak algılanmasına sebep olmak, hakaret etmek, küfretmek, dedikodu yayılmasına sebep olmak, iftirada bulunmak, itibarını zedelemek, taciz etmek, müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak, şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir ve bu paylaşımınız ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat talepli bir hukuk davası ile hem de bir ceza davası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.