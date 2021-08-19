Hakaret suçunun cezası 2 aydan başlar

Otobüste yanımda oturan kişiyle tartıştık. Bana ağır hakaretlerde bulundu. Şahitlerim de var. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?

Birebir ya da toplum içinde yapılan onur ve şeref kırıcı her türlü tavır ve söz hakaret suçunu oluşturur. Kişileri yaralayan ve özgüvenleri konusunda da yıpratıcı bir psikolojiye sebep olan hakaret davaları oldukça merak edilen konulardandır. Türk Ceza Kanunu, 125. Madde ve devamında Şerefe Karşı Suçlar kapsamında gerekli konuları anlatmaktadır. Eğer hakarete uğradıysanız bu hakaret kişilik haklarınızın ihlal edildiği anlamına gelir ve yasalarımızda suç teşkil eder. Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız ispat yükü size ait olacağından, hakaret suçunun nerede ve nasıl yapıldığına ilişkin delilleri sunmanız gereklidir. Siz ve sizin nezdinizde hakaret suçuna maruz kalanlar, whatsapp, e posta, sms bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilir. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir. Yine hakarete maruz kaldıysanız, hukuk mahkemeleri nezdinde de kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesi ile manevi tazminat davası açabilirsiniz.