Örnek No:55*

T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/86 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/86 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 7984 Ada 4 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Üç Adet Yedi Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" olan 1.103,50 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 3/116 arsa paylı A Blok Zemin Kattaki Kat Mülkiyetli 11 bağımsız bölüm numaralı Dükkan Vasıflı taşınmaz 23 Nisan Mahallesi 258 Sokak No:4 Nilüfer/BURSA adresindedir. Satışı istenen bağımsız bölümün bulunduğu A Bloktaki binanın 1. Normal Kat, 2. Normal Kat ve 3. Normal Katı, 4. Normal Kat ve 5. Normal Katın her birinde 2 daire, Zemin Katında 3 dükkan olmak üzere toplam 13 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Keşif günü dükkanın içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre satışı istenen 11 bağımsız bölüm numaralı dükkanın 258. Sokağa cephesi bulunmaktadır. Dükkan zemini seramik olup, 2 adet tuvalet bulunmaktadır. 1 Adet mutfağı olup, tezgahı mermerittir. Depo olarak kullanılan 2 bölüm bulunmaktadır. Dükkan Belezza Cafe ve Organizasyon adında nişan, cafe, yaş günü organizasyonu olarak faaliyet göstermektedir. Dükkanın net alanı 177,00 m2 dir.Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğal gaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir.

Adresi: Bursa İli Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 1178 Ada 5 Parsel A Blok 11Nolu BB

Yüzölçümü : 177 m2

Arsa Payı : 3/116

İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planında Ticaret Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 20.500.000,00 TL

KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:45 Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:45 Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02519040 #ilan.gov.tr