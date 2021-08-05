Alacak tanık ile ispat edilir mi?

Arkadaşımla iş ortaklığını bitiriyoruz. Ortaklığımız süresince birçok harcamayı kendi cebimden yaptım. Bunu kayıt altına almasak da şahitlerim var. Kanıt için sayılır mı?

Bu konuda kanunlar çok açık. Hukuk Usulü Kanunumuz'un 200. maddesi şu şekildedir;

"Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri 2.500 lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir.

SENETSİZ OLMAZ

Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle 2 bin 500 liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanık dinlenebilir."

201. maddesi ise; "Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler 2 bin 500 liradan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz" şeklindedir.

YAZILI OLMASI GEREKİR

Yani sorunuzun cevabına dönmek gerekirse, miktarı 2.500 TL'den (2021 yılı için 4.880 TL) fazla alacaklarınız bakımından 'senetle ispat zorunluluğu' vardır. Buradaki senet sadece kambiyo niteliğindeki senet olmayıp, bir kimsenin kendi aleyhine düzenlediği, yazılı olan ve imzasını taşıyan bir belgedir. Senet kambiyo senetleri olan çek, bono, poliçe olabileceği gibi, kıymetli evrak olan varant, ipotekli borç senedi, irat senedi ya da bir sözleşme de olabilir. Bir kağıtta A'nın imzasını taşıyan ve "A, B'ye 200.000 lira borçludur" metni de bir senettir. Bu ibarenin bir kağıtta yazması şart değildir, deri parçasına yazılmış, taş üzerine oyulmuş ibareler de senet oluşturur. Dolayısıyla karşı taraf muvafakat etmedikçe alacağınızı tanıkla ispat edemezsiniz.