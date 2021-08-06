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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 06 Ağustos 2021, Cuma

Boşanırken yazılı anlaşın

Boşanma kararı aldık. Eşim 'Protokolü birlikte hazırlayalım' diyor. Nelere dikkat etmeliyiz?
Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmayacaktır. Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır.
Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hakim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir veya resen düzenleyebilir.
Boşanma protokolü Medeni Kanun'un 166. maddesinin 3. fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde tarafların tüm bilgileri mutlaka yer almalıdır. Ayrıca boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddimanevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği mutlaka yer almalıdır. Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.

Apartmanın yöneticisi seçildim. Eski yöneticinin birçok usulsüz harcamalarını tespit ettim. Fakat kendisini ibra etmiştik.
Yapacak bir şey var mı?
Kat Mülkiyeti Yasasının 38'inci maddesine göre, yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, aynı yasanın 39'ncu maddesine göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür.
Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz.

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