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Canlı yayında sarı ve kırmızı belgeler ifşa edildi! Biran Damla Yılmaz için Hamburg'da flaş arama kararı

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'la Almanya'da yaşadığı döneme ait 144 bin euroluk hastane ve estetik borçları nedeniyle Hamburg'da hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Borçların ödenmemesi ve yasal çağrılara yanıt verilmemesi üzerine icra işlemlerinin başlatıldığı, eski sevgilinin adresine ise Alman polislerinin giderek inceleme yaptığı ileri sürüldü.

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Biran Damla Yılmaz hakkında şok edici hukuki süreç

Televizyon ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından paylaşılan iddialar, magazin dünyasında hareketlilik yarattı. İleri sürülen detaylara göre, oyuncu Biran Damla Yılmaz ve eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın Almanya günlerine ait şok edici hukuki gelişmeler meydana geldi.

Biran Damla Yılmaz hakkında yakalama kararı mı çıkarıldı?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki rolüyle bilinen Biran Damla Yılmaz, Hamburg kentinde hakkında çıkarıldığı iddia edilen yakalama kararı haberiyle gündemin üst sıralarına yerleşti.

Biran Damla Yılmaz Almanya’da aranıyor mu?

Ortaya atılan iddiaların merkezinde, Yılmaz'ın Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya'da ikamet etmeye başladığı dönem yer alıyor. İkilinin bu süreçte resmi oturum izni alabilmek adına mali durumlarını evraklarla beyan ettiği belirtildi.

Toplam borç ne kadar?

Alman sağlık ve sigorta sisteminin işleyişi gereği hastane faturalarının doğrudan ikamet adresine posta yoluyla ulaştırıldığı aktarılırken, oyuncunun bu dönemde çok sayıda estetik operasyon geçirdiği ve bu işlemlerin toplam maliyetinin 144 bin euro seviyesine ulaştığı öne sürüldü.

Renkli evraklar canlı yayında gösterildi

CANLI YAYINDA RENKLİ EVRAKLAR VE FATURALAR GÖSTERİLDİ

Söz konusu iddialar sadece konuşulmakla kalmadı, yayında somut belgeler de izleyicilere sunuldu. Gazeteci Mehmet Üstündağ, program esnasında sarı renkli faturalar ile kırmızı renkteki resmi yazışmaları ekranlara taşıdı.

4 ayrı mahkemeden tutuklama kararı çıkıyor

Üstündağ, yayında gösterilen sarı renkli evrakların, yapılan binlerce euroluk tıbbi ve estetik harcamaların doğrudan Biran Damla Yılmaz adına düzenlendiğini kanıtlayan faturalar olduğunu iddia etti. Kırmızı zarflar hakkında ise "Kırmızı zarflar tutuklama kararı kendisiyle ilgili ve 4 tane ayrı mahkemeden tutuklama kararı çıkıyor"

İcra mı başlatıldı?

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI: İCRA İŞLEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Çiftin yollarını ayırmasının ardından, geçmiş dönemden kalan bu borç krizi nedeniyle Alman emniyet birimlerinin de harekete geçtiği öne sürüldü. İddialara göre, ayrılık sonrasında Abdurrahman Aydın'ın ikamet ettiği eve Alman polisleri gelerek borç dosyalarına ilişkin yerinde incelemelerde bulundu.

Hamburg’da yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi

Almanya genelinde Yılmaz'ın üzerine düşen mali sorumlulukları yerine getirmediği gerekçesiyle resmi bir hukuki sürecin yürütüldüğü ve bu doğrultuda Hamburg'da yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Biran Damla Yılmaz hakkında şok iddia

Hamburg mahkemelerinin, mevcut dosyalar ve biriken borç yükü nedeniyle Yılmaz'ı resmi makamlara mali beyan vermeye çağırdığı, ancak bu yasal çağrıya uyulmaması neticesinde icra dairelerinin ve işlemlerinin resmen devreye sokulduğu ileri sürüldü.

Bazı ödemeler eski sevgili Abdurrahman Aydın tarafından kapatıldı

Tüm bunlarla birlikte, ayrılığın ardından ortada kalan bazı ödemelerin ise eski sevgili Abdurrahman Aydın tarafından kapatıldığı, televizyon programında dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da neden yasal işlem başlatıldı?

Almanya'da bulunduğu dönemde yaptırdığı sağlık ve estetik işlemlerine ait faturaları ödemediği ve Hamburg mahkemesinin mali beyan verme çağrılarına yanıt vermediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürülmektedir.

Gündeme gelen borç miktarı ne kadar ve ne harcaması olarak görünüyor?

Televizyon programında paylaşılan sarı renkli belgelere göre, oyuncunun adına kayıtlı olan ve ödenmediği iddia edilen toplam hastane ile estetik operasyon tutarı 144 bin eurodur.

Polislerin Abdurrahman Aydın'ın evine gitme nedeni nedir?

İddialara göre, çiftin ayrılmasının ardından Alman polisi borç dosyalarının takibi ve incelenmesi amacıyla Abdurrahman Aydın'ın adresine giderek araştırma yaptı.

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