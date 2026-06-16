MERAK EDİLENLER

Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da neden yasal işlem başlatıldı?

Almanya'da bulunduğu dönemde yaptırdığı sağlık ve estetik işlemlerine ait faturaları ödemediği ve Hamburg mahkemesinin mali beyan verme çağrılarına yanıt vermediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürülmektedir.

Gündeme gelen borç miktarı ne kadar ve ne harcaması olarak görünüyor?

Televizyon programında paylaşılan sarı renkli belgelere göre, oyuncunun adına kayıtlı olan ve ödenmediği iddia edilen toplam hastane ile estetik operasyon tutarı 144 bin eurodur.

Polislerin Abdurrahman Aydın'ın evine gitme nedeni nedir?

İddialara göre, çiftin ayrılmasının ardından Alman polisi borç dosyalarının takibi ve incelenmesi amacıyla Abdurrahman Aydın'ın adresine giderek araştırma yaptı.