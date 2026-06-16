Canlı yayında sarı ve kırmızı belgeler ifşa edildi! Biran Damla Yılmaz için Hamburg'da flaş arama kararı
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'la Almanya'da yaşadığı döneme ait 144 bin euroluk hastane ve estetik borçları nedeniyle Hamburg'da hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Borçların ödenmemesi ve yasal çağrılara yanıt verilmemesi üzerine icra işlemlerinin başlatıldığı, eski sevgilinin adresine ise Alman polislerinin giderek inceleme yaptığı ileri sürüldü.
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