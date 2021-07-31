İş kazası nedeniyle tazminat alabilirsiniz
Geçirmiş olduğunuz kaza bir iş kazasıdır ve iş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları vardır.
İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir.
Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir.
Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz.
Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.
Aracım çalındı. Kasko sigortası işlemleri nasıl ilerler?
Öncelikle araç çalınmalarında zaman kaybetmemek gerekir.
Çalınma hadisesinden sonra vakit kaybetmeden en yakın karakola gidip, olayı ihbar etmelisiniz. Aracın çalınması ve çalıntı araçla işlenecek muhtemel suçların üzerinize kalmaması adına yapılan tüm hızlı girişimler lehinize olacak. Yine aracın kasko sigortası mevcutsa, 5 gün içinde sigortanıza müracaat edebilir ve aracınızın çalındığını bildirebilirsiniz.
Çalınan araç 30 günlük yasak bekleme zamanında bulunamamışsa, ilgili makamdan alınan yazı ile sigorta şirketine başvuru yaparak bedelinin ödenmesini talep edebilirsiniz.
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