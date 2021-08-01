Çocuğu göstermeyen velayeti kaybeder

Eski eşim çocuğu 2 aydır göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim?

Ayrıca ödediğim nafakada artış talep edebilir mi?

Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır.

Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz. Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiğinafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme kararında nafakanın yıldan yıla artışına ilişkin bir düzenleme yapılmamışsa, tutar yıllar içinde değer kaybedecektir.

Çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Hukuk sistemimizde iki türlü boşanma davası vardır. Bunlar, tarafların boşanma ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşarak gerçekleştirdikleri anlaşmalı boşanma; bir diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır.

Çekişmeli boşanma davaları deliller, şahitler, uzman raporları incelendiğinden seneler sürebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar tüm konularda anlaştığından, hakim sadece protokol hükümlerindeki resen takdir yetkisi kapsamında olan hususlara yönelik değerlendirme yapacağından kısa sürmekte ve 1 hafta ile 2 ay içinde sonuçlanabilmektedir.