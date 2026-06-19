Montella'dan ilk 11 kararı! Paraguay maçında 4 değişiklik

Millilerimiz ilk puanlarının peşinde

GÖZLER TÜRKİYE'NİN YILDIZLARINDA Milli Takımımızda gözler yine genç yıldızların üzerinde olacak. Özellikle hücum hattında görev alan Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın skora katkı vermesi beklenirken, orta sahadaki yaratıcılık da maçın kaderini belirleyebilir. Ay-yıldızlı taraftarlar, takımın lider oyuncularından gelecek performansla birlikte ilk maçtaki hayal kırıklığını unutturacak bir sonuç bekliyor.

A Milli Takım Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşayamadı

PARAGUAY DA AYNI DURUMDA Türkiye gibi Paraguay da turnuvaya mağlubiyetle başladı. Güney Amerika temsilcisi, ilk hafta maçında ABD'ye 4-1 mağlup oldu ve grubun son sırasına geriledi. Bu nedenle iki takım için de karşılaşma adeta bir final niteliği taşıyor. Kaybeden tarafın son 32 turu umutları büyük ölçüde azalacak.