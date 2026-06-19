Fenerbahçe'de savunma için iki dev hedef! Skriniar'a partner geliyor
İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için dünya futbolunun iki önemli stoperini gündemine aldı. Sarı-lacivertliler bir yandan Manchester City forması giyen Nathan Ake için temaslarını sürdürürken, diğer yandan eski yıldızı Kim Min-Jae'nin dönüş ihtimalini değerlendiriyor. İşte son durumlar...
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- Fenerbahçe yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için Manchester City'den Nathan Ake ve Bayern Münih'ten Kim Min-Jae'yi transfer listesine aldı.
- Teknik Direktör İsmail Kartal, Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in sunduğu listede eski öğrencisi Kim Min-Jae'nin takıma kazandırılması için yönetime özel talepte bulundu.
- Bayern Münih, Kim Min-Jae için 25 milyon euro bonservis beklerken oyuncunun yıllık maaş talebi 12 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
- Nathan Ake, Fenerbahçe kalecisi ve eski takım arkadaşı Ederson ile görüşerek kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldı.
- Kim Min-Jae 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euroya, ardından Bayern Münih'e 50 milyon euroya transfer olmuştu.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de savunma bölgesi transferin merkezine yerleşti.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper hattına üst düzey bir takviye yapmak isterken listenin ilk sıralarında Nathan Ake ve Kim Min-Jae bulunuyor.
NATHAN AKE CEPHESİNDE EDERSON DETAYI
Manchester City'de forma giyen Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye ilişkin bilgi almak için eski takım arkadaşı ve sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson ile görüştüğü öğrenildi. İddiaya göre Hollandalı savunmacı, Fenerbahçe'nin yapısı ve İstanbul'daki yaşam hakkında bilgi aldı.
Ederson'un hem kulüp hem de şehir hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken, Dünya Kupası organizasyonunda yer alan Ake'nin temsilcisi ve ailesiyle birlikte geleceğine ilişkin görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 32 karşılaşmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, skor katkısı üretemese de savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
KARTAL'DAN KİM MİN-JAE İSTEĞİ
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından savunma transferi konusunda öne çıkan isim ise Kim Min-Jae oldu.
Futbol direktörü Oğuz Çetin tarafından sunulan transfer listesinde Güney Koreli stoperin adını gören Kartal'ın, eski öğrencisinin yeniden takıma kazandırılması yönünde yönetime özel talepte bulunduğu öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın, Kim Min-Jae'nin hem kulübü hem de Süper Lig'i yakından tanımasının önemli bir avantaj olduğunu düşündüğü belirtiliyor.
Kartal'ın, savunmada Milan Skriniar ile birlikte güçlü bir ikili oluşturabileceği görüşünü yönetime ilettiği ve bunun ardından Bayern Münih ile temasların hızlandığı kaydedildi.
BONSERVİS VE MAAŞ ENGELİ
Kim Min-Jae transferinin önündeki en büyük engel ise mali şartlar olarak öne çıkıyor. Bayern Münih'in 29 yaşındaki savunmacı için yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu belirtilirken, oyuncunun yıllık maaş talebinin ise 12 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetimi, görüşmelerde bu rakamları daha ulaşılabilir seviyelere çekmeye çalışıyor. Güney Kore Milli Takımı kampında bulunan Kim Min-Jae için Dünya Kupası sonrasında somut adımların atılması planlanıyor.
2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olan başarılı stoper, daha sonra 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Geçen sezon Alman ekibinde 37 maçta görev alan Kim Min-Jae, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe kariyerinde ise 40 resmi maçta forma giyen Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertli formayla 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Ake ve Kim Min-Jae dosyalarında yürütülen çalışmaların, Dünya Kupası'nın ardından daha net bir aşamaya gelmesi bekleniyor.