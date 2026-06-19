Fenerbahçe'de savunma için iki dev hedef! Skriniar'a partner geliyor

Kim Min Jae Fenerbahçe'ye gelebilir

Deneyimli teknik adamın, Kim Min-Jae'nin hem kulübü hem de Süper Lig'i yakından tanımasının önemli bir avantaj olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Kartal'ın, savunmada Milan Skriniar ile birlikte güçlü bir ikili oluşturabileceği görüşünü yönetime ilettiği ve bunun ardından Bayern Münih ile temasların hızlandığı kaydedildi.

İsmail Kartal Kim'i istiyor

BONSERVİS VE MAAŞ ENGELİ Kim Min-Jae transferinin önündeki en büyük engel ise mali şartlar olarak öne çıkıyor. Bayern Münih'in 29 yaşındaki savunmacı için yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu belirtilirken, oyuncunun yıllık maaş talebinin ise 12 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, görüşmelerde bu rakamları daha ulaşılabilir seviyelere çekmeye çalışıyor. Güney Kore Milli Takımı kampında bulunan Kim Min-Jae için Dünya Kupası sonrasında somut adımların atılması planlanıyor.