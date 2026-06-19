Kaçırılan CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: 8 şüpheli gözaltında! Görüntülere A Haber ulaştı: 3 şüpheli araca böyle bindirdi

AYNI SOKAKTAKİ ARACI KOPYALADILAR Erhan Karaal'ın yaşadığı anlara çocuğu ve bir komşusu da şahit oldu. Karaal'ın eşi olay sonrası polise giderek yaşananları anlattı ve şikâyette bulundu. Erhan Karaal'ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model ve renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı belirlendi.

6.2 MİLYARLIK KAMU ZARARINDA ŞÜPHELİ İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yer alıyor. Halihazırda Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı yapan Erhan Karaal, 12 eylemden sorumlu tutuluyor. Takvim'den Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, söz konusu eylemlerin ilkinde, ana ihalenin 3 milyon 100 bin liraya Kültür A.Ş.'ye ihale edildiği ve bu paranın İBB'nin kasasına girdiği anlatıldı. Kültür A.Ş.'nin işi aldıktan sonra 4 milyon 200 bin liraya Elis Dış Ticaret isimli başka bir firmaya usulsüzce verdiği tespit edildi. İBB'nin kasasına giren 1 milyon 100 binlik kamu zararına sebep olan isimler arasından Erhan Karaal yer alıyor.

Erhan Karaal



KARAAL'IN GÖREV YAPTIĞI SÜREDE KAMU ZARARI 1.5 MİLYARI GEÇTİ

Karaal'ın görev aldığı eylemlerde yapılan usulsüz ihale sebebiyle 490 milyon 996 bin lira, 308 milyon 95 bin lira, 296 milyon 404 bin lira, 252 milyon 534 bin lira, 86 milyon 159 bin lira, 53 milyon 572 bin lira, 27 milyon, 18 milyon 784 bin lira ve 36 milyon 606 bin lira kamu zararı oluştuğu yer alıyor. Karaal'ın yer aldığı eylemlerde toplam kamu zararı 1 milyar 571 milyon 250 bin lira.

1 AY SONRA SAVUNMA YAPACAKTI



Karaal'ın dava kapsamında henüz mahkeme heyeti tarafından dinlenmediği, yaklaşık 1 ay sonra savunma yapacağı öğrenildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerindeki ve güzergâhtaki tüm kamera kayıtları mercek altına alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için emniyet seferber oldu. 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Olay yeri ve aracın güzergâhındaki güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı.