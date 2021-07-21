Bir otelde çalışıyorum. Hiç kusurumun olmadığı bir konuda misafirimizden ağır hakaretler işittim. Şahitler ve kamera kaydı da var. O anda sesimi çıkarmadım ama hakkımı aramak istiyorum. Mümkün mü?
Birebir ya da toplum içinde yapılan onur ve şeref kırıcı her türlü tavır, söz, hakaret suçunu oluşturur. Kişileri yaralayan ve özgüvenleri konusunda da yıpratıcı bir psikolojiye sebep olan hakaret davaları oldukça merak edilen konulardandır. Türk Ceza Kanunu 125. Madde ve devamında Şerefe Karşı Suçlar kapsamında gerekli konuları anlatmaktadır. Bunların yaşanmaması ve refah içinde bir düzende kalmak en büyük arzumuz. Hakarete uğradıysanız bu hakaret kişilik haklarınızın ihlal edildiği anlamına gelir ve yasalarımızda suç teşkil eder. Suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız ispat yükü size ait olacağından, hakaret suçunun nerede ve nasıl yapıldığına ilişkin delilleri mutlaka sunmanız gerekmektedir. Hakaret suçuna maruz kalanlar, mesajlaşma uygulaması, e posta, SMS bilgilerini ya da görüntüleri delil olarak da sunabilir. Hakaret suçunu işleyen kişilere mahkeme tarafından 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise, suçun kamu görevlisine karşı işlenmesi, herkesin içinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir. Yine hakarete maruz kaldıysanız, hukuk mahkemeleri nezdinde de kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesi ile manevi tazminat davası da açabilirsiniz.
Hakaret eden müşteri cezasını çeker
Bir otelde çalışıyorum. Hiç kusurumun olmadığı bir konuda misafirimizden ağır hakaretler işittim. Şahitler ve kamera kaydı da var. O anda sesimi çıkarmadım ama hakkımı aramak istiyorum. Mümkün mü?
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