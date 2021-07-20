Boşanma kararı aldık. Anlaşarak ayrılacağız. Eşim 'Protokolü birlikte hazırlayalım' diyor. Nelere dikkat etmeliyiz?
Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez; nafaka, tazminat, mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmayacaktır. Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır.
Tarafların açık iradeleri ile tüm anlaşma konuları açıklıkla ortaya konulmalıdır. Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hakim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir veya resen düzenleyebilir. Boşanma protokolü Medeni Kanun'un 166. maddesinin 3. fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır.
Boşanma protokolünde tarafların ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, evlilik tarihleri, varsa çocuklara ilişkin doğum ve kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır.
Ayrıca boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği mutlaka yer almalıdır. Bu protokol anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulabileceği gibi, çekişmeli bir boşanma davası sürerken taraflar anlaşırsa bu halde de mahkemeye sunulabilir.
Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir.
Bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.
Boşanma protokolüne dikkat!
Boşanma kararı aldık. Anlaşarak ayrılacağız. Eşim 'Protokolü birlikte hazırlayalım' diyor. Nelere dikkat etmeliyiz?
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