Dikkat! Kayıp kart başınızı ağrıtabilir

Kredi kartımı kaybettim. Birinin bulup harcama yapmasından endişeliyim. Ne yapabilirim?

Herkesin zaman zaman endişe yaşadığı konu çalıntı/kayıp karttır. Kredi kartını çaldıran veya kaybeden kişiler haklı olarak kredi kartlarından yapılacak olan yasa dışı para çekim, harcama konusunda endişe etmektedir. Kredi kartınızı kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde tedbirli davranmak, hemen gerekli aksiyonları almak önemlidir. Ayrıca, banka ya da kredi kartlarınızın hesabını oluştururken belirlediğiniz şifrelerin tahmin edilemeyecek zorluk derecesinde olması, şifresiz işlemlere kapalı olması da böyle bir durum başınıza gelmeden önce alabileceğiniz önlemlerden.

Kartın tamamen bir kişinin eline geçmesi, o kişinin kart numaranızı ve arkasında bulunan güvenlik kodunu bildiği anlamına gelir. Fakat her şeyin sonu değildir. Öncelikli yapılacak işlem, kaybolduğuna inandığınız kartınızın zaman kaybetmeden banka üzerinden iptal protokolünü gerçekleştirmek olmalıdır.

Banka hesap dökümlerinizi hemen kontrol etmeli ve harcamanın yapılıp yapılmadığına bakmalısınız. Eğer bir harcama görünüyorsa, gecikmeksizin bankaya harcamanın sizin tarafınızdan yapılmadığı bilgisini vererek paranın iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunabilir, banka tarafından bir şekilde iade edilmeyen size ait olmayan harcamalar için hem bankaya hem de tespit edilebiliyorsa harcamayı yapan kişilere karşı dava açabilirsiniz.