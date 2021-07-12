Gürültü için site yönetimine gidin

Oturduğum sitede çocuk sesi çok oluyor. Saat kısıtlaması ve ikaz yok. Tek başıma mücadele de veremiyorum. Komşularım bana karşı sorumlu değil mi?

Toplu yaşanan site ve apartman gibi yerlerde kat maliklerinin hakları düşünülerek davranılmalıdır.

Bu yerler ortak alan kapsamına girdikleri için bir bireyin yaşadığı özgürlük, diğerine zarar vermemeli ve rahatsız etmemelidir.

Bunun içindir ki kanunlar kişilerin haklarını koruma altına alır.

634 Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 18'e göre, "Kat malikleri, hem bağımsız bölümlerde hem de ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymakta zorunludur. Birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Yapılacak olan şikayetler doğrultusunda, öncelikle site yönetim kurulundan bu hususa ilişkin bir karar alınmasını talep edebilirsiniz.

Ya da sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılabilir ve dava açma yoluna gidilebilir.

Bir yazlık sitenin yöneticisiyim. Bazı kat malikleri, durumlarının iyi olmasına karşın aidatlarını ödemiyor. Aidatlarını ödemeyenlerin suyu kesilebilir mi?

Su ve elektrik veya doğalgaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa veya genel kurulda böyle bir karar alınmamışsa veyahut da faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse bu durumda site yönetiminin elektriği, suyu veya doğalgazı kesmesi yasal değildir ve bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurarak haksız uygulamanın durdurulmasını talep edebileceklerdir.